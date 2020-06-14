غولام يُهنئ “ميرتينز”: “لقد أصبحت أسطورة”

الرياضة
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غولام يُهنئ “ميرتينز”: “لقد أصبحت أسطورة”
بقلم أمير بهلول

هنّأ فوزي غولام لاعب نابولي، زميله في الفريق، “دريس ميرتينز” الذي أصبح الهداف التاريخي لنادي “البارتينوبي”.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هنيئا لك يا صديقي، لقد صنعت التاريخ.. الآن أنت أسطورة”.

يذكر أن ميرتنز سجل هدفه الـ 122 متفوقا على كل من “هامسيك” والأسطورة “دييغو أرماندو مارادونا”، وكان ذلك في مباراة أمس السبت أمام “إنتر ميلان”.

يذكر أن “نابولي” تأهل لنهائي الكأس أين سيواجه “اليوفي” بعدما تعادل إيجابيا مع “إنتر ميلان” بنتيجة 1-1.


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