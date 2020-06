غولام يُهنئ “ميرتينز”: “لقد أصبحت أسطورة”

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هنيئا لك يا صديقي، لقد صنعت التاريخ.. الآن أنت أسطورة”.

يذكر أن ميرتنز سجل هدفه الـ 122 متفوقا على كل من “هامسيك” والأسطورة “دييغو أرماندو مارادونا”، وكان ذلك في مباراة أمس السبت أمام “إنتر ميلان”.

يذكر أن “نابولي” تأهل لنهائي الكأس أين سيواجه “اليوفي” بعدما تعادل إيجابيا مع “إنتر ميلان” بنتيجة 1-1.

Complimenti amico. Hai scritto la storia: ora sei leggenda 👏🏽

Félicitations mon ami. Tu as fait l'histoire: maintenant tu es une légende 🙌🏽

Congratulations my friend. You have made history: now you are a legend 🔝@dries_mertens14 ⚽️ #BestScorer @sscnapoli 💙 #FG31 🇩🇿 pic.twitter.com/sq78OzC4NN

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) June 13, 2020