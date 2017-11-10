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غولام يُواصل العلاج ونابولي يُلبي رغباته !!

الرياضة
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غولام يُواصل العلاج ونابولي يُلبي رغباته !!
بقلم إسماعيل عشاش

يُواصل الدولي الجزائري، فوزي غولام، علاجه للتخلص من آثار العملية التي خضع لها، ويُواصل في نفس الوقت مُفاوضاته مع “نابولي”.

وأشارت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت”، بأن إدراة الرئيس “ديلاورانتيس” لاتنوي التخلي عن الظهير الأيسر رغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وأوضحت اقتراب تمديد عقده إلى غاية 2023، مُقابل راتب سنوي في حدود الـ3 ملايين أورو، وشرط جزائي بـ35 مليون أورو.

وذكر نفس المصدر، بأن “البيرتينوبي” قطعوا الطريق على “اليوفي” الذي كان يسعى لخطف خريج مدرسة “سانت إيتيان” بداية من جانفي2018.

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