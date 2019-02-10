غولام يُوجّه رسالة لجماهير “نابولي”

تأسف الجزائري “فوزي غولام” لجماهير فريقه “نابولي” بعد التعادل الذي حققه ضد “فيورونتينا” أمس السبت في “الكالتشيو”.
ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “صنعنا العديد من الفرص.. آسف لأننا لم نحقق الفوز”.
يذكر أن الجزائري شارك في المباراة كبديل للاعب “ماريو روي” الذي خرج مصابا في الدقائق الأولى من المباراة.
Abbiamo concesso pochissimo e creato molto. Peccato non aver vinto.
On a eu beaucoup d’occasions. Désolé de ne pas avoir gagné #FiorentinaNapoli 0-0 #SerieA#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/l93tk6mZk3
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) February 9, 2019
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