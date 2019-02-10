غولام يُوجّه رسالة لجماهير “نابولي”

الرياضة
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غولام يُوجّه رسالة لجماهير “نابولي”
بقلم أمير بهلول

تأسف الجزائري “فوزي غولام” لجماهير فريقه “نابولي” بعد التعادل الذي حققه ضد “فيورونتينا” أمس السبت في “الكالتشيو”.

ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “صنعنا العديد من الفرص.. آسف لأننا لم نحقق الفوز”.

يذكر أن الجزائري شارك في المباراة كبديل للاعب “ماريو روي” الذي خرج مصابا في الدقائق الأولى من المباراة.


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