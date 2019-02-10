غولام يُوجّه رسالة لجماهير “نابولي”

تأسف الجزائري “فوزي غولام” لجماهير فريقه “نابولي” بعد التعادل الذي حققه ضد “فيورونتينا” أمس السبت في “الكالتشيو”.

ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “صنعنا العديد من الفرص.. آسف لأننا لم نحقق الفوز”.

يذكر أن الجزائري شارك في المباراة كبديل للاعب “ماريو روي” الذي خرج مصابا في الدقائق الأولى من المباراة.