غولوفين يدفع بغزال خارج أسوار موناكو

أعلن نادي موناكو، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا، مع الدولي الروسي ألكسندر غولوفين، قادما من نادي سيسكا موسكو الروسي.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة نادي موناكو، لتدفع بالدولي الجزائري تدريجيا خارج أسوار النادي الفرنسي.

وهذا بالنظر للمنافسة الشرسة التي سيفرضها غولوفين، على رشيد غزال، الذي عجز الموسم الماضي عن فرض نفسه في تشكيلة موناكو.

ويسعى رشيد غزال، لضمان مشاركة أكبر الموسم المقبل، ما قد يدفعه لمغادرة موناكو، والإنضمام لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، الراغب في خدماته.

يذكر أن ألكسندر غولوفين، وقع على عقد يربطه بنادي موناكو، لخمس سنوات، قادما من سيسكا موسكو، مقابل 30 مليون أورو.