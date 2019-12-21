غول :” الإتحاد لن يلجأ إلى محكمة “التاس” بسبب غياب الأموال”

الرياضة
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غول :” الإتحاد لن يلجأ إلى محكمة “التاس” بسبب غياب الأموال”
بقلم يونس رزيق

أكد الناطق الرسمي لفريق إتحاد العاصمة “طارق غول” أن فريق سوسطارة لن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية في قضية إعادة الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

وكان من المتوقع أن تلجأ إدارة سوسطارة إلى المحكمة الرياضية الدولية “لوزان” بعد رفض ملفها على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية.

وقال طارق غول بخصوص اللجوء إلى المحكمة الدولية: ”نقل الملف للمحكمة الدولية بلوزان سيكلفنا الكثير خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية خانقة. ولكن امكانية دفع الملف تبقى واردة إذا تم رفع التجميد على الحسابات البنكية للنادي”.


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