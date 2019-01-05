غول: الجزائر بحاجة لإجماع وطني

قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، اليوم السبت، إن الجزائر، بأمس الحاجة إلى تحقيق إجماع وطني، تخرج منه الجزائر الفائز الأكبر.

ولدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أكد أن هذا الإجماع الوطني، لا يعني شخصا أو حزبا، بل لأجل الجزائر وفقط.

وبالنسبة لهذا الاجماع الوطني- يضيف- لا تهم الأشكال بل مضمونه، من أجل حلحلة المشاكل، وبناء الجزائر المنشودة، ويكون هذا في إطار ندوة وطنية، أو لقاء، أو جلسات.

وأشار أن هذا الاجماع، ستأطره الدولة، ويكون تحت إشراف الرئيس.

وأكد غول أن نجاح هذا الأخير، يتطلب العمل على اسيتعاب المرحلة، ومواكبة التطورات الوطنية والدولية، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، مع تعزيز الثقة والانتماء للوطن، وتحصين الجزائر من كل التهديدات.