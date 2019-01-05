غول: تاج صنع نفسه بنفسه وله مكانة مرموقة في الساحة السياسية

أكد رئيس أمل تجمع الجزائر، عمار غول، أن حزبه صنع لنفسه مكانة مرموقة ويعمل كقوة إقتراح وتعمل على تجميع كل القوى الحية في الوطن.

وأضاف غول لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر تكتله بالعاصمة، أن هذا الحزب الناشء يحتل مكانة مهمة له كتلة برلمانية مهمة وأعضاء بمجلس الأمة.

كما أكد رئيس تاج، أن الجزائر بقيادة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة حققت الكثير من الإنجازات لاينكرها إلا جاحد من خلال البرامج المتنوعة.

وأقر ذات المتحدث بوجود نقائص ومطالب جديدة، غير أنه كل هذا يدخل في إطار المكتسب والطموح يجب النظر إليها انها جهد بشري، يضيف غول.

وأوضح رئيس الحزب، أنه اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيق إجماع وطني تخرج منه الجزائر الفائز الأكبر، ليس من أجل مصالح شخصية.

مضيفا أن البلاد بأمس الحاجة إلى هبة نوفمبر جديدة بالأمس مررنا الوطن واليوم ننشد لبناء جزائر، يكون الشباب والمرأة عرابوها ومجسدوها.