غول: رئاسيات 2019 صعبة تحتاج أجواء بعيدة عن الابتزاز السياسي

الوطني
  • -
  • 0
غول: رئاسيات 2019 صعبة تحتاج أجواء بعيدة عن الابتزاز السياسي
بقلم نسرين محفوف

قال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، اليوم السبت، إن رئاسيات 2019 صعبة تحتاج أجواء، بعيدة عن الابتزاز السياسي.

واعتبر غول ، رئاسيات 2019 محطة مفصلية، تأتي وسط ظروف إقليمية ودولية شائكة ومضطربة، حيث طالب الطبقة السياسية، إلى العمل على صيانة مناخ نزيه، لإنجاحها.

وأضاف ” نريد منافسة من خلال البرامج، بعيدا عن القذف والتجريح والكلام العقيم الذي يصنع العزوف الانتخابي “.

من جانب آخر، ثمن رئيس ” تاج”، مخرجات وتوصيات لقاء الحكومة بالولاة الأخير، داعيا في هذا الصدد، الولاة، إلى تجسيد بنوده ميدانيا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com