غول: رسالة الجيش وضعت النقاط على الحروف

إعتبر رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول أن رسالة الجيش الوطني الشعبي التي رد فيها على مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين.

تنسجم مع مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة بالولاة.

وأشار رئيس تاج، خلال عقده لندوة صحفية، بمقر حزبه اليوم الثلاثاء، إلى أنها رسالة كانت قاطعة لأي جدل أو شك.

ووضعت النقاط على الحروف وصوبت نهائيا الجدل السياسي وأطرته دستوريا وقانونيا.

وفي سياق متصل، أشاد غول، بجهود الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الامن في حماية الوطن والتصدي للتهديدات والمخاطر الخارجية.

وأشار ذات المتحدث، الى أن لقاءات أحزاب التحالف الرئاسي مستمرة والتحالف يعمل بوضوح وبكل أريحية، سواء بطريقة جماعية أو ثنائية.

مجددا إلتزام حزبه بقرارات التحالف الرئاسي الذي ستعقد هيئته التنسيقة لقاء عن قريب في إطار التحضير والاستعداد لمحطات قادمة.

كما كشف أن حزبه سيعقد أول دورة لمجلسه الوطني المنبثق عن مؤتمره الأول يوم السبت القادم.