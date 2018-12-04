غول : “كفانا من خطابات التهريج والتهييج والتجريح والقذف”

عبر رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لخطابات التهريج والتهييج والتجريح والقذف.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزبه، بدالي ابراهيم، قال غول ان تاج يرفض السطو على الإنجازات، وخطابات التهريج والتجريح والقذف.

ودعا رئيس “تاج” إلى طي صفحة العداوات، والإبتعاد عن التجريح والتهميش.

كما طالب باستجماع القوى من اجل رفع التحديات ، والرقي بالبلاد على كافة الأصعد.

ودعا إلى متابعة واستكمال إجراءات المصالحة الوطنية وتوسيعها.

وطرح غول مبادرة جديدة، تتمثل في ندوة وطنية جامعة مفتوحة، تشارك فيها كل الطبقات السياسية ومكونات المجتمع المدني والنقابات وهيئات الدولة.

تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمواجهة التحديات وجمع الأطياف.