غول: لا يمكن لـ “تاج” الإنخراط في سياسة التهريج أو الإفتراء

قال رئيس تجمع أمل الجزائر ، عمار غول ، إنه لا يمكن لتاج الإنخراط في سياسة التهريج أو الافتراء.

وعبر، اليوم السبت، عن رفضه، الترفع عن الممارسات المقزمة للعمل السياسي، مؤكدا أن حزبه مسؤول وخطابه لا ينطلق من فراغ.

وجدد تجمع أمل الجزائر ، دعوته لرئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، من أجل الترشح للرئاسيات المقبلة.

وثمن، استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، مذكرا بما قاله في الفاتح جانفي الجاري، أن الانتخابات ستكون في وقتها.

كما دعا لتكوين ميثاق الأخلاق السياسية، بعيدا عن التهويل والتخوين، مشيرا أن حزبه لازال متمسكا بندوة الإجماع الوطني.

واقترح غول، أن تكون هذه الندوة من تنظيم الدولة، تحت إشراف الرئيس، بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال إن حزب تاج، يحضر لندوة الإجماع الوطني منذ سنة، وهي صالحة لكل زمان ومكان.

من جانب آخر، وفي حديثه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كشف عن مطالبته الحكومة بالاسراع في وضع الحلول لكبح الظاهرة.