غول: “مسؤولون سابقون في الدولة يحاولون السطو على الرئاسيات بالإبتزاز السياسوي”

كشف عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، أن بعض المسؤولين السابقين في الدولة يعملون على زرع الإشاعات والمغالطات للتأثير على الرئاسيات.

وقال غول اليوم السبت : ” بعض المسؤولين السابقين المدنيين والعسكريين في الدولة يعملون على زرع الإشاعات ومغالطات لمحاولة السطو على الرئاسيات من خلال الإبتزاز السياسوي”.

وأضاف: “وهذا ما أدى إلى ذهاب بوصلة الكثيرمن السياسيين في الآونة الأخيرة”

وتابع قائلا:” هناك هجوم من خلال الفضاءات الإلكترونية وهو ما وضع الكثير من سياسيين في حالة تيهان وضيع البوصلة”.

وواصل: “الابتزاز السياسوي هو من خلال صالونات زرع الإشاعات والمغالطات، تتغذى منها المواقع الالكترونية والبعض يريدون المتاجرة بالرئاسيات”.