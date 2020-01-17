غول: “هذه هي الحقيقة في قضية بلقروي وطرده من الفندق”

كشف الناطق الرسمي لفريق إتحاد العاصمة طارق غول حقيقة طرد اللاعب هشام بلقروي من الفندق قبل مواجهة إتحاد العاصمة.

ونشط طارق غول ندوة صحفية يوم أمس الخميس بعد مباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل تحدث من خلالها عن قضية اللاعب بلقروي قائلا:

“لم نكن ننتظر تصرف بلقروي الذي يعتبر لاعب يملك تجربة كبيرة في المنتخب الوطني ومع الأندية التي لعب لها، كل ما في الأمر أن بلقروي كان مرشحا للمشاركة الأساسية في مباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل”.

“في وقت العشاء رفض تناول وجبة العشاء مع اللاعبين، ومن بعدما أرسل المدرب بلال دزيري ليستفسر عن السبب إلا أنه رفض النزول”

“الشيء الذي يزعجنا هي تصريحاته، بأن الإدارة طالبته بأن يخفض من راتبه أو مغادرة الفندق إلا أن هذا لا أساس له من الصحة، لأن رفضه تناول وجبة العشاء مع زملائه، دفع بلال دزيري لتعويضه بلاعب آخر، إلا أن اللاعب رفض الخروج من الفندق”

“أنا لا أدافع على الإدارة لأنها لم تطالبه بتخفيض راتبه الشهري، لأنها تحدثت مع مناجيره لتقييم مشوار الذهاب لأنه شارك في 19% فقط من مرحلة الذهاب، وبما أننا في أزمة مالية يجب إعادة النظر في عقود اللاعبين، لكن للأسف مناجيره إتصل به وأخبره بأننا سنخفض من راتبه الشهري”.

“يوم السبت سنجتمع مع أعضاء مجلس الإدارة من أجل إحالته على مجلس التأديب بسبب التصرف الذي قام به، وعدم إحترام الفريق عشية مباراة مهمة أمام شبيبة القبائل”.