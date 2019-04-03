غول يثمّن إستقالة بوتفليقة ويغازل المؤسسة العسكرية

إعتبر حزب تجمع أمل الجزائر، إستقالة بوتفليقة بالخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم، حسب بيان أورده ليلة أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن هذا القرار جاء لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7و8 من الدستور كما إقترحها قيادة الجيش.

وجاء بيان تاج على هامش لقاء طارئ للمكتب السياسي المنعقد ليلة أمس الثلاثاء، على إثر التطورات والمستجدات الحاصلة في الساحة السياسية.

وأضاف البيان، أن الحزب يقدر كل المجهودات والتضحيات التي قدمها بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن.

وأشاد بالدور المحوري والأساسي لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مواكبة ومرافقة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.

خاصة في تحقيق التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنب البلاد لمخاطر الإنزلاق نحو المجهول.

ودعا الحزب كل الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني.

إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستوري.