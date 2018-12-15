غول يجدد دعم “تاج” الدائم والمستمر للرئيس بوتفليقة

جدد رئيس تجمع أمل الجزائر “تاج”، عمار غول، اليوم بالعاصمة، دعم حزبه الدائم والمستمر لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

ودعى غول الى طي صفحة الخلافات والإسراع في تحقيق اجماع وطني.

خلال انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحزبه قال غول ان الجزائر تواجه عدة تحديات تتعلق بالأمن والاستقرار.

وبالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأخرى إقليمية ودولية تستوجب علينا الإسراع في تحقيق اجماع وطني لمجابهتها.

شدد غول على أهمية تجديد هبة نوفمبر 1954 من اجل الاستجابة للانشغالات واستشراف مستقبل الجزائر المنشود.

مبرزا أن “مبادرة “تاج” لا تسعى الى منافسة أي مبادرة أخرى اوإلغائها أو السطو عليها.

وذكر ان حزبه يستند على 12 توجها يسعى من خلاله الى بناء مجتمع منظم ومتضامن ومتعايش مع أخلقة العمل السياسي.

واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية وبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي.

الى جانب التكفل بالانشغالات المشروعة للمواطنين وتعزيز مكانة الجالية الوطنية بالخارج واشراكها في بناء الوطن.

كما اشاد بجهود الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار عبر كافة ربوع الوطن.