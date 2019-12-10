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غول يرفض الحديث عن مصادرة إتحاد العاصمة مع ممتلكات حداد !

الرياضة
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غول يرفض الحديث عن مصادرة إتحاد العاصمة مع ممتلكات حداد !
بقلم يونس رزيق

رفض الناطق الرسمي لفريق إتحاد العاصمة طارق غول الحديث عن مصادرة فريق سوسطارة ضمن ممتلكات رجل الأعمال علي حداد.

وتحدث طارق غول عن مستقبل إتحاد العاصمة فور وصوله إلى مطار هواري بومدين قادما من العاصمة الأنغولية لوندا قائلا:

“الفريق لم تصله أي مراسلة.. هذا كلام صفحات التواصل الإجتماعي.. نحن كإدارة لن نتلق أي قرار أو إشعار كتابي، لذلك لا يمكنني الإجابة بخصوص هذا الموضوع”.

وأضاف: ” بالنسبة لي فإن المحاكمة أمر آخر ..وإتحاد العاصمة أمر مغاير، أتمنى أن لا يتم الخلط بين السياسة وإتحاد العاصمة “.


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