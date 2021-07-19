غوميز ينصح “غزال” بالانضمام لـ “غلطة سراي”

يحاول “غلطة سراي” بشتى الطرق إقناع النجم الجزائري “رشيد غزال” بالانضمام إليهم في هذه الصائفة في ظل الصراع الكبير بينهم وبين فريقه السابق “بشكتاش” الذي يعمل ليلا نهارا من أجل حسم صفقة الجزائري.

وفي آخر المحاولات فإن الهداف السابق لنادي “غلطة سراي” الفرنسي “غوميز” اتصل بـ “غزال” وحاول إقناعه بالانضمام لـ “السيم بوم” تحسبا للموسم الجديد.

يذكر أن الفريق التركي قد توصل لاتفاق مع “ليستر سيتي” من أجل الحصول على خدمات النجم الجزائري مقابل 4.5 مليون أورو، في حين قدما عرضا لمدة 4 سنوات وبراتب 3 ملايين أورو بالإضافة إلى العديد من المكافآت لـ “غزال”.