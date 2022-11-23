غوندا أفضل لاعب في مباراة اليابان وألمانيا

خطف حارس منتخب اليابان شويتشي غوندا جائزة أفضل لاعب في مواجهة ألمانيا التي قاد فيها زملائه للفوز بثنائية مقابل واحد.

وصنع غوندا الحدث بتدخلاته الفنية و التاريخية التي كان لها الفضل الكبير في صنع المفاجأة الثانية في مونديال قطر.

وقال الحارس المتالق في تصريح له عقب المباراة :”الفوز أمام ألمانيا اعتبرها هدية للجمهور و لكن المهم هو أن نبقى مركزين على التحديات المقبلة”.

و أضاف :”أنا سعيد لما قدمناه في مباراة اليوم وسعيد جدا بإسعاده الجمهور كذلك. قمت بواجبي و أطالب بالتركيز لأن الخسارة بالمباريات المقبلة سيعيدنا إلى نقطة الصفر”.

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