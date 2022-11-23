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الرياضة

غوندا أفضل لاعب في مباراة اليابان وألمانيا

بقلم عزيز طالبي
غوندا أفضل لاعب في مباراة اليابان وألمانيا
غوندا
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خطف حارس منتخب اليابان شويتشي غوندا جائزة أفضل لاعب في مواجهة ألمانيا التي قاد فيها زملائه للفوز بثنائية مقابل واحد.

وصنع غوندا الحدث بتدخلاته الفنية و التاريخية التي كان لها الفضل الكبير في صنع المفاجأة الثانية في مونديال قطر.
وقال الحارس المتالق في تصريح له عقب المباراة :”الفوز أمام ألمانيا اعتبرها هدية للجمهور و لكن المهم هو أن نبقى مركزين على التحديات المقبلة”.
و أضاف :”أنا سعيد لما قدمناه في مباراة اليوم وسعيد جدا بإسعاده الجمهور كذلك. قمت بواجبي و أطالب بالتركيز لأن الخسارة بالمباريات المقبلة سيعيدنا إلى نقطة الصفر”.

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