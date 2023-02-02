غويري:”فخور جدا بأصولي الجزائرية”

عبر النجم الدولي الفرانكو-جزائري، أمين غويري، عن فخره الشديد بأصوله الجزائرية رغم لعبه مع المُنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة.

وقال، مُهاجم فريق رين الفرنسي خلال نزوله ضيفا على “RTL”:””والداي من الجزائر.. لسوء الحظ ، لم أكن هناك منذ فترة طويلة”.

كما أضاف:”أنا فخور جدا بأصولي الجزائرية. ولد والدي هناك.. لا يزال لدي عائلة هناك. إنه ثراء بالنسبة لي أن يكون لدي هذه الأصول”.

ويُذكر أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، يطمح مُستقبلا لضم غويري للمُنتخب الوطني الأول.