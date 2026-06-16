غويري:”لدينا كلمتنا أمام الأرجنتين وسنقاتل من أجل تشريف الجزائر”

أكد مهاجم المنتخب الوطني، أمين غويري، أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلمًا تحقق بالنسبة له، مشددًا على عزم لاعبي “الخضر” على تقديم كل ما لديهم من أجل رفع راية الجزائر عاليًا خلال مونديال 2026.

وقال غويري في تصريحاته من المنطقة المختلطة، اليوم الثلاثاء: “أول مباراة ضد الأرجنتين ستكون مهمة من أجل الدخول في المنافسة مباشرة”. معتبراً أن مواجهة حامل اللقب العالمي منذ الجولة الأولى ستضع المنتخب الوطني مباشرة في أجواء المونديال.

وأضاف مهاجم “الخضر”: “مواجهة خصم مثل الأرجنتين ستجعلنا ندخل مباشرة في المنافسة، هم أبطال العالم وستكون مباراة ذات نسق عالٍ جداً، لديهم لاعبون جيدون، وعلينا أن نكسب الصراعات لأن هذا النوع من المباريات يُلعب على تفاصيل صغيرة”.

ورغم اعترافه بقوة المنتخب الأرجنتيني، أكد غويري أن المنتخب الجزائري يملك بدوره أوراقه الخاصة، حيث قال: “نحن أيضاً لدينا قوتنا ولدينا كلمة نقولها”، مضيفاً أن اللاعبين سيعملون على خلق صعوبات كبيرة أمام نجوم “الألبيسيليستي” خلال المباراة.

كما أشار إلى الروح القتالية التي يتميز بها المنافس، قائلاً: “الأرجنتينيون يلعبون بشراسة، وسنلعب نحن أيضاً من أجل أن تبقى رؤوسنا مرفوعة”، في رسالة تعكس العزيمة الكبيرة التي تحذو عناصر المنتخب الوطني قبل هذا الموعد العالمي.

وعن مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم، أوضح غويري أن تمثيل الجزائر في هذا المحفل الكروي يعد حلماً لكل لاعب، مؤكداً: “اللعب للجزائر فخر كبير وحلم أي لاعب، والمشاركة في كأس العالم تمثل الكثير بالنسبة لنا”.

وختم مهاجم المنتخب الوطني تصريحاته برسالة إلى الجماهير الجزائرية، قائلاً: “ثقتنا في جمهورنا كبيرة وسنفعل كل شيء لجعلهم فخورين بنا”.