غويري:”لست على علم بمحادثات التحاقي بالمنتخب الجزائري”

رد الفرانكو الجزائري، أمين غويري لاعب رين الفرنسي، على تصريحات رئيس الفاف، جهيد زفيزف، بخصوص التحاقه بصفوف المنتخب الوطني.

ونقل موقع RMC Sport تصريحات، أمين غويري، أين قال: “أنا لست على علم بهذه المحادثات للالتحاق بالمنتخب الجزائري”.

كما أضاف مهاجم نادي رين: “في الوقت الحالي أنا لاعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الفرنسي”.

وتابع امين غويري:”لدينا منافسة كأس أوروبا للشباب نهاية الموسم وسنحضّر لها، أما الآن فأنا أركز مع فريقي رين”.

وجاءت هذه التصريحات من أمين غويري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد بوردو غداً السبت، في كأس فرنسا.