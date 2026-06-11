غويري:”نسعى للتأقلم مع الظروف في الولايات المتحدة وسنواصل العمل للوصول إلى الجاهزية الكاملة”

أعرب المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويرير، عن رضاه بعد الفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مباراته الودية الأخيرة، أمام بوليفيا.

مؤكدًا أن المجموعة تواصل العمل بجدية من أجل بلوغ أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وفي تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال غويري: “إنه فوز مهم بالنسبة لنا. نحن متواجدون في الولايات المتحدة منذ أسبوع، ونحاول التأقلم مع حرارة الطقس والظروف المناخية هنا”.

وأضاف مهاجم “الخضر” أن العمل متواصل داخل المجموعة من أجل تصحيح النقائص وتدارك الأخطاء المسجلة خلال المباريات التحضيرية، مشددًا على أهمية استغلال الفترة المتبقية قبل المونديال للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

وأوضح غويري قائلًا: “سنواصل العمل بجدية وتدارك الأخطاء قبل كأس العالم، وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون على أتم الجاهزية عند انطلاق المنافسة”.

ويعيش مهاجم المنتخب الجزائري فترة مميزة من الناحية الفنية، بعدما تألق في المباراة الودية الأخيرة أمام بوليفيا بتسجيله هدفين، مساهمًا بشكل مباشر في الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، وهو ما يعزز من حظوظه لمواصلة لعب دور بارز في الخط الأمامي لـ”الخضر” خلال الاستحقاق العالمي المرتقب.