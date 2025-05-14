غويري: “أتمنى رؤية شرقي وأكليوش بقميص الخضر”

تمنى اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري، انضمام الثنائي المتألق في سماء الكرة الفرنسية، ريان شرقي ومغناس أكليوش، بتشكيلة “الخضر” في المستقبل القريب.

وقال غويري، في حواره مع صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية: “هناك لاعبون موهوبون مثل ريان شرقي ومغناس أكليوش. نتمنى أن نراهم بقميص المنتخب.”

كما جدد غويري، تأكيده بقوة “الخضر” ونوايا التتويج بـ”الكان” وبلوغ المونديال. قائلا: “نحن نعمل على بناء مجموعة قوية هدفها التتويج بكأس إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم”.

قبل أن يحذّر الفرانكو جزائريين، وفي مقدمتهم شرقي وأكليوش، من مغبة التأخر في اختيار “الخضر”، وختم: “يجب أن يعرف الجميع أن المنتخب في فترة تكوين الآن. والمدرب هو من يضع التصور الفني.. كلما طال التردد، قلت فرص الالتحاق بهذا المشروع. قد يأتي وقت لا يعود فيه هناك مكان لمن لم يحسم أمره”.