غويري أساسياً أمام البياسجي

تضمنت قائمة نادي رين الأساسية اسم المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، تحسبا لمواجهة باريس سان جيرمان.

في إطار الجولة السادسة من “الليغ1” التي سيحتضنها ملعب حديقة الأمراء، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وحضر اللاعب، غويري، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه رين، بعد أن شارك احتياطياً في آخر مواجهتين، أمام كل من لانس ومونبلييه. في الجولتين السابقتين.

للإشارة، شارك غويري، هذا الموسم مع فريقه رين في 6 مباريات هذا الموسم، أربع منها أساسياً في “الليغ1″، وسجل هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة.