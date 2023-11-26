غويري أساسيا رفقة رين في مواجهة ريمس

يواجه الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، رفقة ناديه رين، الضيف نادي ريمس، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي رين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة،و التي ضمت اسم غويري.

ويعمل مدرب رين، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد، على حساب الضيف ريمس.

يذكر ان المباراة التي ستجمع أمين غويري، وناديه رين، بالضيف فريق ريمس، تدخل ضمن الجولة الـ13 من الليغ1 الفرنسية