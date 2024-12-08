غويري أساسيا رفقة رين في مواجهت نانت
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، رفقة ناديه رين، مضيفهم نادي نانت، ضمن الليغ1 الفرنسية.
وكشفت إدارة نادي رين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم غويري.
وقرر مدرب رين، تجديد الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، بعد تألقه في المباراة الماضية، ومساهمته بهدف في فوزهم على سانت ايتيان.
يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع أمين غويري، وناديه رين، بمضيفهم نانت، تدخل ضمن الجولة الـ14 من الليغ1 الفرنسية.
L’équipe pour le derby 📣
Le 𝗫𝗜 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 aligné par Jorge Sampaoli pour défier le FC Nantes 👥 #FCNSRFC pic.twitter.com/FvUcJMdh3U
— Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 8, 2024
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