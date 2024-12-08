غويري أساسيا رفقة رين في مواجهت نانت

يواجه الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، رفقة ناديه رين، مضيفهم نادي نانت، ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي رين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم غويري.

وقرر مدرب رين، تجديد الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، بعد تألقه في المباراة الماضية، ومساهمته بهدف في فوزهم على سانت ايتيان.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع أمين غويري، وناديه رين، بمضيفهم نانت، تدخل ضمن الجولة الـ14 من الليغ1 الفرنسية.