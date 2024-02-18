غويري أساسيا في مواجهة كليرمون فوت

يواجه الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، رفقة ناديه رين، الضيف نادي كليرمون فوت، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي رين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم غويري.

ويسعى الدولي الجزائري، رفقة ناديه رين، لتحقيق فوز جديد في هذه المباراة، وتعزيز رصيدهم من النقاط، للارتقاء في ترتيب الدوري.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع أمين غويري، وناديه رين، بالضيف كليرمون فوت، تدخل ضمن الجولة الـ22 من الليغ1 الفرنسية.