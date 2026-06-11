غويري: “أطمح لتسجيل عدة أهداف في المونديال لمساعدة المنتخب”

عبّر الدولي الجزائري، أمين غويري، ارتياحه، بعد مساهمته بهدفين، في فوز المنتخب الوطني أمس الأربعاء، في ىخر مباراة تحضيرية له ضد بولبيفا، استعدادا لكأس العالم 2026.

وصرح غويري، أمس الأربعاء، عقب مبارتهم التحضيرية ضد بوليفيا: “تسجيل هدفين قبل انطلاق كأس العالم أمر جيد لاكتساب الثقة”.

كما أضاف: “هذه ثاني مرة أسجل فيها ثنائية، وأتمنى تسجيل العديد من الأهداف في المونديال، من أجل مساعدة المنتخب”.

يذكر أن أمين غويري، ساهم بهدفين، في الفوز الذي حققه المنتخب الوطني برباعية في مباراتهم التحضيرية ضد بوليفيا.