غويري: “أعلم ما يُمكنني تقديمه ولم أشك في ذلك يوماً”
أكد مهاجم “الخضر” أمين غويري، أنه لم يشك يوما في إمكانياته، وهو الذي مر بمرحلة فراغ رهيبة، في بداية الموسم الجاري 2025-2026، رفقة أولمبيك مارسيليا.
وكان غويري، قد تصدر اهتمامات الصحافة الفرنسية، في النصف الثاني من الموسم الماضي، حينما التحق بـ”لوام” جانفي 2025، قادما من رين، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرى.
إلا أن الدولي الجزائري، فشل في الموسم الجديد في التسجيل أو الصناعة. خلال أول 6 لقاءات منها 5 في “الليغ1”.
قبل أن ينتفض أمس السبت، بتسجيله هدف وصناعة آخر، لدى مشاركته بديلا. بداية من الدقيقة 69، في لقاء ميتز، ضمن الجولة الـ 7 من الدوري الفرنسي.
وعلى هامش المنطقة المختلطة، بعد لقاء أمس، الذي حسمه مارسيليا لصالحه بنتيجة 3-0. قال غويري: “أعلم جيدا ما أنا قادر عليه، وما يمكنني تقديمه للمجموعة”.
مضيفا: “لم أشك يوماَ، الأهداف كانت ستأتي، كنت مركزا على اللعب وعلى ثقة زملائي والمدرب، واليوم حصدت ثمار ذلك”.