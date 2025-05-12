غويري: “أنصارنا في “فيلودروم” يذكرونني بأجواء الملاعب الجزائرية”

تحدث الدولي الجزائري، أمين غويري، عن الأجواء التي يعيشها مع أنصار أولمبيك مارسيليا، مبدبا سعادته الكبيرة للدعم الذي يحظى به من جماهير ناديه، والجزائريين في نفس الوقت.

وصرّح غويري، للصحافة الفرنسية، على هامش، تتويجه بجائزة أفضل هدف في الليغ1: “أمر رائع أن أحظى بدعم أنصار نادي مارسيليا، والجزائريين في نفس الوقت”.

كما أضاف: “مارسيليا مدينة وكأنها جزائرية، هناك العديد من الجزائريين فيها، وفي ملعب “فيلودروم” تتواجد أعلام جزائرية، لذا أشعر بارتياح كبير عندما ألعب هناك”.

وأردف: “الدعم الذي أحظى به في “فيلودروم” يمنحني دفعا قويا، كونه يذكرني بالأجواء التي أعيشها في الملاعب الجزائرية مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “اعتبر نفسي محظوظا باللعب في “فيلودروم”، كوني استمتع كثيرا بذلك، وأدعو كل أنصارنا للحضور إلى “فيلودرزم في المباراة المقبلة لنحتقل سويا بالمركز الثاني، والتأهل لرابطة الأبطال”.

وختم أمين غويري: “أقول للجماهير الجزائرية، سنلتقي قريبا في المباريات الودية التحضيرية، وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا”.