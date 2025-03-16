غويري: “أولمبيك مارسيليا أفضل نادي في فرنسا”

عاد الدولي الجزائري أمين غويري، للحديث عن التحاقه في الميركاتو الشتوي الماضي، بنادي أولمبيك مارسيليا، مشيدا بهذا الأخير.

وقال غويري، في حوار نقله موقع “Téléfoot” الفرنسي: “ّعندما تنلقبت اتصاال من أولمبكي مارسيليا، اتخذت قراري مباشرة”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي الجنوب الفرنسي: “أولمبيك مارسيليا عو أفضل نادي في فرنسا”.

بذكر أن أمين غويري، برز بقوة، هذا الموسم بألوان أولمبيك مارسليا، ونال مؤخرا، أفضل لاعب عن ىشهر فيفري في الليغ1 الفرنسية، نظير مردوده مع لوام.