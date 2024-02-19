غويري: “اخترت الجزائر بعد مشاورة عائلتي”

عاد اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري، للحديث عن أسباب اختياره تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح غويري اليوم الإثنين، لشبكة “بيين سبورتس” القطرية: “اختيار تمثيل المنتخب الجزائري فكرت فيه مليا، وتحدثت مع المدرب هاتفيا، وشاورت عائلتي قبل إتخاذ هذا القرار”.

وأوضح غويري:”لقد نصحني العديد من الأشخاص بتمثيل الجزائر، وفي الأخير القرار عاد لي وقررت تمثيل الجزائر”.

وعن مستوى فريقه رين هذا الموسم قال غويري:”مستوى البطولة الفرنسية يختلف عن مستوى المنافسات الأوروبية، يجب مواصلة العمل الجدي الذي نقوم به الأوروبا ليغ ونطبقه في البطولة الفرنسية”.