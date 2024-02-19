غويري: “اخترت الجزائر بعد مشاورة عائلتي”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عاد اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري، للحديث عن أسباب اختياره تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.
وصرح غويري اليوم الإثنين، لشبكة “بيين سبورتس” القطرية: “اختيار تمثيل المنتخب الجزائري فكرت فيه مليا، وتحدثت مع المدرب هاتفيا، وشاورت عائلتي قبل إتخاذ هذا القرار”.
وأوضح غويري:”لقد نصحني العديد من الأشخاص بتمثيل الجزائر، وفي الأخير القرار عاد لي وقررت تمثيل الجزائر”.
وعن مستوى فريقه رين هذا الموسم قال غويري:”مستوى البطولة الفرنسية يختلف عن مستوى المنافسات الأوروبية، يجب مواصلة العمل الجدي الذي نقوم به الأوروبا ليغ ونطبقه في البطولة الفرنسية”.
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