غويري: “اعلان اختياري اللعب للجزائر حررني”

اعتبر الدولي الجزائري أمين غويري، بأن اعلان اختياره اللعب للخضر، حرره نفسيا، وسمح له بالتركيز أكثر مع ناديه رين.

وصرح غويري، في ندوة صُحفية: “صحيح أنني قدمت بداية موسم متواضعة مقارنة بما يمكنني تقديمه”.

كما أضاف: “أنا واثق من امكاناتي، وعلي رفع مستواي في اللعب، وأعتقد بأن اعلاني اختيار اللعب للجزائر حررني، ويمكنني الآن المضي قدما مع رين”.

يذكر أن أمين غويري، أعلن مؤخرا بصفة رسمية، اختياره تمثيل المنتخب الوطني، في قادم مشواره الكروي.