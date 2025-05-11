غويري الأفضل في “الليغ1” هذا الأسبوع

اختير مهاجم “الخضر” ونجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، الأفضل هذا الأسبوع في “الليغ1”.

وتألق الدولي الجزائري، سهرة أمس السبت، بـ “دوبلي” في انتصار ناديه أمام المضيف لوهافر، بنتيجة 3-1، ضمن فعاليات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي، ليقود “لوام” رسميا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع “هوسكود” المختص في الأرقام والاحصائيات. عن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1” والتي شهدت تواجدا متوقعا لمهاجم “الخضر”.

ومنح الموقع المختص، غويري، علامة 9.36/10، وهي الأفضل في التشكيلة المثالية. متقدما على مهاجم باريس سان جيرمان، غونزالو راموس، بـ 9.14، بعدما سجّل “هاتريك” في مرمى مونبولييه.