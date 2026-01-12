غويري: “الإقصاء من “الكان”صعب لكن أظهرنا امتلاكنا جيل رائعا من اللاعبين”

تحدث الدولي الجزائري، أمين غوري، عن اقصاء المنتخب الوطني من نهائيات “كان 2025″، واضفا اياه بالصعب، مؤكدا في ذات الوقت امتلاك الجزائر جيل رائع من اللاعبين.

وصرح غويري، اليوم الإثنين، في الندوة الصحفية لفريقه، والخاصة بمباراة كأس فرنسا: “اقصاء المنتخب الوطني من “الكان” كان صعبا”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي مارسيليا: “واجهنا فريقاً نيجيرياً قوياً، وأظهرنا أن لدينا جيلاً رائعاً من اللاعبين. هذا يبشر بالخير لكأس العالم”.

يذكر أن أمين غويري، كان قد ضيع مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.