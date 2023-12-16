غويري: “التعداد الحالي للخضر مزيج بين الخبرة والمواهب الشابة”

أبدى الدولي الجزائري، أمين غويري، رأيه بخصوص التعداد الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدا امتلاك الخضر لتعداد ثري ومتنوع.

وقال غويري، في تصريح خص به موقع “dzfoot”: “مجموعتنا الحالية عبارة عن مزيج بين القدامى، واللاعبين الجدد، والكل يتمتع بامكانيات فنية كبيرة”.

كما أضاف: “اللاعبون القدامى يملكون خبرة في كرة القدم الإفريقية، ويحسنون تسيير الأمور هناك، ويتحدثون إلينا بانتظام في ذلك”.

وأردف الدولي الجزائري: “الناخب الوطني أيضا من جانبه يعمل على ارشادنا، وتحضيرنا على أفضل وجه ممكن، ونحن نستمع ونعمل”.

وتابع أمين غويري: “نعمل جميعا سويا، من أجل الارتقاء بالمنتخب الوطني، إلى أعلى مستوى ممكن”.