إعــــلانات
الرياضة

غويري: “التعداد الحالي للخضر مزيج بين الخبرة والمواهب الشابة”

بقلم كريم تيغرمت
غويري: “التعداد الحالي للخضر مزيج بين الخبرة والمواهب الشابة”
  • 67
  • 0

أبدى الدولي الجزائري، أمين غويري، رأيه بخصوص التعداد الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدا امتلاك الخضر لتعداد ثري ومتنوع.

وقال غويري، في تصريح خص به موقع “dzfoot”: “مجموعتنا الحالية عبارة عن مزيج بين القدامى، واللاعبين الجدد، والكل يتمتع بامكانيات فنية كبيرة”.

كما أضاف: “اللاعبون القدامى يملكون خبرة في كرة القدم الإفريقية، ويحسنون تسيير الأمور هناك، ويتحدثون إلينا بانتظام في ذلك”.

وأردف الدولي الجزائري: “الناخب الوطني أيضا من جانبه يعمل على ارشادنا، وتحضيرنا على أفضل وجه ممكن، ونحن نستمع ونعمل”.

وتابع أمين غويري: “نعمل جميعا سويا، من أجل الارتقاء بالمنتخب الوطني، إلى أعلى مستوى ممكن”.

رابط دائم : https://nhar.tv/QJEhl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر