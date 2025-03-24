غويري: “المونديال حلم الطفولة ولا نخشى أي منتخب”

أكد مهاجم “الخضر” ونجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، بأن لعب المونديال، يعتبر حلم الطفولة بالنسبة له، مبرزا بأن المنتخب الجزائري، لا يخشى أي منافس في التصفيات.

وقال غويري عشية مواجهة موزمبيق، في صدام الصدارة، غدا الثلاثاء: “نحن لا نخشى أي فريق، نحن نعرف ما نحن قادرون على فعله، أعتقد أننا الأوفر حظًا في المجموعة، لكن هذا تحديدًا هو مكمن الخطورة، لأن جميع المباريات صعبة.”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “سنبذل قصارى جهدنا ونفعل كل ما في وسعنا للتأهل إلى كأس العالم، لأننا غبنا عن نسختين متتاليتين منذ آخر مرة تأهلنا فيها.”

واستذكر غويري، هدفه الأول بألوان “الخضر”، والذي كان أمام بوليفيا. في الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، مارس 2024، وعلق قائلا: “أتذكر ذلك جيدًا. كان في 22 مارس، لقد كان شعورًا رائعًا حقًا.. التسجيل بألوان بلدك أمر مميز للغاية آمل أن أسجل العديد من الأهداف الأخرى.”

ليُعرج لاعب رين السابق، للحديث عن أهدافه مع المنتخب وقال: “بصراحة، اللعب في كأس العالم هو حلم طفولتي.. لا توجد كلمات لوصف ذلك، إنه الحلم الأكبر. لقد تابعت بطولتي 2010 و2014 كمشجع، وكنت أشاهد المباريات على التلفاز.”

وواصل: “كل نسخة من كأس العالم تترك ذكريات جميلة، كأس العالم 2014 والمباراة الحاسمة بين الجزائر وألمانيا.. إنها بطولة ملهمة لذا، أن أكون جزءًا منها. وأن أتمكن من مساعدة الجزائر على التأهل إلى كأس العالم، ثم أن أشارك في البطولة، سيكون أمرًا استثنائيًا، آمل أن يتحقق حلمي.”

وختم الدولي الجزائري، في هذا الصدد: “علينا التركيز على التأهل، وبعد ذلك، عندما نصل إلى هناك. سنرى. لا شيء مستحيل في كرة القدم. يمكنك تحقيق أي شيء.”