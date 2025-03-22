غويري بأداء استثنائي خلال الشطر الثاني من الموسم يؤكد به نجاعته التهديفية

أثبت المهاجم، أمين غويري، أنه واحد من أبرز الأسماء هذا الموسم في “الليغ1” الفرنسية، بعدما قدم أداءً مميزًا مع كل من رين و أولمبيك مارسيليا.

بالإضافة إلى مساهماته التهديفية الحاسمة مع مع المنتخب الوطني.

في الشطر الأول من الموسم، خاض، أمين غويري، 26 مباراة مع رين والمنتخب، حيث سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. هذا يعني أنه ساهم في 10 أهداف خلال هذه المباريات، مما يعكس بوضوح حسه التهديفي العالي وأدائه الثابت.

أما في الشطر الثاني من هذا الموسم، وخلال الميركاتو الشتوي، انتقل، غويري، إلى أولمبيك مارسيليا. وشارك معه في 8 مباريات، و سجل 5 أهداف وقدم 4 أسيست.

ليصل اللاعب مجموع مساهماته التهديفية إلى 9 في هذه 8 مباريات فقط. هذه الأرقام المدهشة تُظهر تطورًا واضحًا في مستواه وأداءه مع الفريق الجديد.

بالمقارنة بين الشطرين الأول و الثاني من الموسم الحالي، نلاحظ أن، أمين غويري، رغم العدد القليل من المباريات التي خاضها مع أولمبيك مارسيليا (8 مباريات فقط). إلا أنه اقترب جدًا من عدد المساهمات التي حققها مع فريقه السابق، رين (10 مساهمات في 26 مباراة). وهذا ما يدل على تطور لافت في أدائه، سواء من حيث الأهداف أو الأسيست.