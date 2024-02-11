غويري بديلا رفقة رين في مواجهة لوهافر

يخوض الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، رفقة ناديه رين، مباراة الجولة الـ21 من الليغ 1 الفرنسة، في مواجهة نادي لوهافر.

وكشفت إدارة نادي رين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلة الفريق الأساسية، في هذا اللقاء، والتي غاب عنها اسم غويري.

وفضل مدرب نادي رين، ابقاء لاعبه الدولي الجزائري، في دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه كورقة رابحة، في الشوط الثاني.

يذكر أن أمين غويري، سجل ثنائية، في المبارة الأخيرة التي فاز بها ناديه رين، بسداسية كاملة على فريق سوشو، ضمن كأس فرنسا.