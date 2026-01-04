غويري بديلا ويتعثّر رفقة أولمبيك مارسيليا في “الليغ 1”

بعد غياب طويل عن المنافسة الرسمية بسبب الإصابة، سجّل الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، عودته إلى أجواء “الليغ 1” رفقة ناديه أولمبيك مارسيليا، خلال المواجهة التي جمعت الفريق بضيفه نانت، لحساب الجولة الـ17 من البطولة الفرنسية.

وشارك غويري بديلا خلال الشوط الثاني من اللقاء، في عودة انتظرها أنصار الفريق كثيرا، غير أنّ هذه المشاركة لم تكن موفّقة من حيث النتيجة. بعدما انهزم أولمبيك مارسيليا بثنائية دون رد أمام نانت، في مباراة فشل فيها زملاء غويري في العودة أو على الأقل تعديل الكفة.

الدقائق التي خاضها الدولي الجزائري لم تكن كافية لإعادة فريقه إلى السكة الصحيحة، رغم المحاولات الهجومية التي قام بها مارسيليا في الشوط الثاني، حيث حافظ نانت على تقدّمه ونجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

ورحّبت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا بعودة النجم الجزائري، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك رسالة جاء فيها: “مرحبا بعودتك أمين غويري، المحنة تزيد فينا الشحنة”، في إشارة إلى تجاوز اللاعب فترة الإصابة الصعبة.

وتأتي عودة غويري للمشاركة مع الفريق بعد تأكّد جاهزيته الكاملة وتعافيه التام من إصابة على مستوى الكتف، أبعدته عن الميادين منذ شهر أكتوبر الماضي، ليطوي بذلك صفحة الغياب ويبدأ مرحلة جديدة مع ناديه في منافسات الموسم الجاري.