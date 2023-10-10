غويري :”تحدثت مع بلماضي وسأسعى للاندماج بشكل أكبر”

أكد الوافد الجديد لكتيبة “الخضر” أمين غويري استعداده لتقديم الإضافة المرجوة منه في هجوم الخضر خلال التحديات المقبلة.

وقال أمين غويري في تصريح لـ “النهار” خلال الندوة الصحفية اليوم الثلاثاء، كل شخص نحترم قراره في العالم، أبي من بجاية و والدتي من سطيف، و أزور الجزائر”أنا فخور جدا، بالتحاقي بالخضر،القرار كان بعد تشاور مع عائلة و مع التفكير”.

كما أضاف مهاجم رين الفرنسي “تحدثت مع بلماضي و سأسعى للتعرف على المنتخب الوطني بشكل أكبر في المباراتين للتأقلم بشكل أكبر”.

وأردف غويري “أسعى لأخذ مكانة أساسية في المنتخب الوطني”.