غويري :”حققنا الأهم بحسم التأهل إلى كأس إفريقيا”

أبدى المهاجم أمين غويري سعادته الكبيرة بتحقيق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025. بعد الفوز أمام منتخب الطوغو (0-1)، اليوم الاثنين، بملعب كيغي بالعاصمة لومي.

وقال غويري في تصريح لشبكة “بيين سبورتس” القطرية عقب المباراة: “استطعنا الفوز عن طريق ركلة جزاء، في مباراة كانت مميزة للغاية. لم نستطع تطبيق كرة جميلة جداً بسبب الظروف، لكن اللقاء كان جيدا”.

وأضاف المهاجم غويري: “أعيد وأكرر أننا حققنا الفوز والأهم وهو التأهل إلى كأس إفريقيا”.

للإشارة، حسم المنتخب الوطني التأهل إلى كأس أمم افريقيا بالمغرب بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة كاملة. بعد كل من المنتخب المستضيف المغرب ومنتخب بوركينافاسو.

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