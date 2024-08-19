غويري: “حققنا بداية مثالية بفوزنا بثلاثية نظيفة”

ثمّن الدولي الجزائري، أمين غويري، الفوز الذي حققه رفقة ناديه نيس، أمس الأحد، في الجولة الأولى من الموسم الجديد لليغ1 الفرنسية.

وصرّح غويري، للصحافة الفرنسية، عقب هذا الفوز: “حققنا بداية مثالية بفوزنا بثلاثية نظيفة في أول مباراة من الموسم”.

كما أضاف: “حظينا بعدة فرص تهديفية في هذه المباراة وأحسنا تسيير المباراة، ما مكننا من تحقيق هذا الفوز”.

يذكر أن أمين غويري، ساهم بهدف، وتمريرة حاسمة، في فوز ناديه نيس، بثلاثية نظيفة، على حساب الضيف أولمبيك ليون.