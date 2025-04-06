غويري خارج قائمة أولمبيك مارسيليا !

غاب اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري، عن قائمة ناديه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف تولوز.

وكشف مدرب مارسيليا روبيرتو دي زيربي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 28 من “الليغ1”. والتي عرفت تواجد اسماعيل بن ناصر. وغياب زميله في المنتخب غويري.

وكان الايطالي، دي زيربي، قد أكد في الندوة الصحفية التي عقدها تحسبا لمواجهة اليوم، بأن غويري، يعاني بدنيا، بسبب مشاركته في تربص “الخضر” الأخير. ما جعله يضيع الحصتين اللتين سبقا لقاء تولوز.

للإشارة فإن غويري، التحق بنادي الجنوب، جانفي الماضي، قادما من نادي رين، ولعب مع الفريق 8 لقاءات في “الليغ1” سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.