غويري: “دي زيربي يريدني أن أصبح أحد أفضل المهاجمين في أوروبا”

تحدث اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، عن علاقته مع مدربه في الفريق، الايطالي دي زيربي، الذي يرى فيه مشروع مهاجم كبير.

وقال غويري، في تصريحات خص بها “أر أم سي” الفرنسية إن مدرب “لوام” يرى فيه مشروع مهاجم عالمي.

وأضاف لاعب الخضر: “المدرب أخبرني أنني أذكره كثيرا بالأرجنتيني غونزالو هيغواين.. يريد مني أن أتطور وأصبح أحد أفضل المهاجمين في أوروبا. وأنا متحمس جدا لهذا التحدي وأسعى للتحسن كل يوم”.

وواصل غويري: “لقد كانت بداياتي كرقم 9. وهو مركزي منذ الصغر، صحيح أنني لعبت في عدة مراكز مختلفة خلال مسيرتي. لكن المدرب يؤمن بأنني أمتلك إمكانيات الرقم 10، رغم أنه يريدني في مركز المهاجم الصريح”.

كما أوضح لاعب “الخضر” بأنه لعب خلال مسيرته على الأطراف وكصانع ألعاب، لكن دي زيربي يرى أنه يمتلك المقومات المثالية لمهاجم حقيقي.

وختم حول منصبه: “مع ذلك، لا يريد أن أفقد أسلوبي في التحرك والعودة للخلف لاستلام الكرة، وبما أنني ألعب في هذا المركز، فمن الطبيعي أن يكون هدفي الرئيسي هو تسجيل الأهداف باستمرار”.