غويري: “سنقدم كل شيء لضمان التأهل إلى كأس العالم”

أعرب الدولي الجزائري، ومهاجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، عن تفاؤله الكبير، بقدرة “الخضر” على بلوغ كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية صيف 2026.

ويحتاج المنتخب الوطني، لـ 3 نقاط فقط. من آخر جولتين من التصفيات من أجل التأهل رسميا عن المجموعة السابعة. إلى المحفل العالمي، بعد غياب منذ نسخة 2014 بالبرازيل.

ويلتقي “الخضر” منتخب الصومال، الذي قرر الاستقبال في ملعب “ميلود هدفي” بوهران، يوم الـ 9 من أكتوبر الداخل، قبل ملاقاة أوغندا. في الـ 14 من الشهر ذاته. يملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، برسم الجولة الـ 10 والأخيرة.

وفي تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية، عقب فوز أولمبيك مارسيليا، بهدف من دون رد. أمام الغريم باريس سان جيرمان، مساء الاثنين. قال غويري عن حظوظ “الخضر”: “ينقصنا الفوز بمباراة من أجل التأهل، ونحن مُقبلون على خوض لقاءين متتاليتين على أرضنا.. الفرصة سانحة لتحقيق هدفنا”.

وواصل غويري، الذي قدم مستويات قوية في مواجهة “البياسجي” المندرجة ضمن الجولة الـ 6 من “الليغ1” الفرنسية: “سنعمل من أجل تقديم كل شيء لإسعاد الجمهور الجزائري، وضمان ورقة التأهل لكأس العالم”.