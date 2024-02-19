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الرياضة

غويري: “سنقدم كل شي لإسعاد الشعب الجزائري”

بقلم محمد لمين صحراوي
غويري: “سنقدم كل شي لإسعاد الشعب الجزائري”
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وعد الدولي الجزائري، أمين غويري، الجماهير الجزائرية، بتقديم كل شيء من أجل اسعادهم في المستقبل القريب.

وعرج لاعب رين الفرنسي، للحديث عن الحب الكبير الذي يكنّه للجزائريين. وقال: “أتلقى رسائل تشجيع عديدة من طرف الجزائريين، وأنا أشكرهم على مساندتهم الدائمة لي وللمنتخب الجزائري”.

وفي ختام حواره الذي خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية، قال صاحب الـ 24 ربيعا: “بدورنا سنقدم كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري مستقبلا”.

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