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الرياضة

غويري ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ 1″

بقلم فيصل زيان بوزيان
غويري ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ 1″
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تواجد المهاجم الدولي الجزائري ونادي رين أمين غويري، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة والعشرين، والتي تواجد فيها مهاجم رين غويري.

بعد أن تألق لاعب الخضر خلال مواجهة فريقه أمام المنافس في هذه الجولة نادي ليل، وتقديمه تمريرة حاسمة.

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