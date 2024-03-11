غويري ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ 1″
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد المهاجم الدولي الجزائري ونادي رين أمين غويري، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي “الليغ1”.
ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة والعشرين، والتي تواجد فيها مهاجم رين غويري.
بعد أن تألق لاعب الخضر خلال مواجهة فريقه أمام المنافس في هذه الجولة نادي ليل، وتقديمه تمريرة حاسمة.
Grâce à sa victoire à Nice vendredi, Montpellier place trois joueurs dans notre équipe type de la 25e journée. Et Michel Der Zakarian en est le meilleur entraîneur https://t.co/HavVFsFyOM pic.twitter.com/G5go1FGilG
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 11, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/sG2Su