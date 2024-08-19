غويري ضمن التشكيلة المثالية في أولى جولات الليغ 1

تواجد الدولي الجزائري أمين غويري ضمن تشكيلة الجولة الأولى من منافسة البطولة الفرنسية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، عن التشكيلة المثالية التي تواجد فيها غويري إل جانب عدد من النجوم في الدوري الفرنسي.

و حقق غويري بداية مثالية في مشواره الشخصي مع ناديه رين عندما قاده أمس للفوز، أمام ليون بثلاثية نظيفة، بتسجيله هدفا و تقديمه تمريرة حاسمة.

وكان غويري قد نال العلامة الكاملة في اللقاء بعدما فرض نفسه رجلا للمباراة دون منازع.

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