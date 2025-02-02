غويري ضمن قائمة “لوام” في مواجهة ليون

يستعد اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري، للبصم على أول ظهور له بألوان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي التحق به نهاية الأسبوع المنصرم، قادما من نادي رين.

وكشف الايطالي، روبيرتو دي زيربي، مدرب نادي “لوام” عن قائمة الـ 21 لاعبا. المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف أولمبيك ليون. في قمة الجولة الـ 20 من “الليغ1” والتي عرفت تواجد اسم لاعب “الخضر”.

ويأمل غويري، في البصم على بداية قوية مع مارسيليا، في حال قرر دي زيربي. إشراكه أمام “لوال”، وهو الذي لم يكن في مستوى التطلعات في النصف الأول من الموسم، بألوان رين، بعدما ساهم بـ 5 أهداف فقط في 19 مشاركة، بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 💪 Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus pour #OMOL 👀 pic.twitter.com/S5StUf95vA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2025

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